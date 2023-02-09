Президент: замороженные российские активы должны быть использованы для восстановления Украины

В своем письме лидеры стран подчеркивают ответственность России за военные зверства и тяжкие преступления в соответствии с международным правом, а также необходимость возмещения ущерба, причиненного неспровоцированной и неоправданной военной агрессией России против Украины, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

"На саммите ЕС – Украина мы пообещали Украине, что ЕС активизирует свою работу по использованию замороженных государственных и частных активов России для восстановления Украины в соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Чтобы выполнить наше обещание Украине, мы должны не только подтвердить свое обязательство, но и ускорить работу в Совете прямо сейчас", - говорится в письме.

По имеющимся данным, на сегодняшний день государства-члены заморозили более 300 млрд. евро резервов Центрального банка России. Лидеры Литвы, Эстонии, Латвии и Польши отметили, что все активы должны быть использованы для помощи страдающим от войны украинцам и восстановления их страны.

В своем письме руководители Литвы, Эстонии, Латвии и Польши подчеркивают, что ЕС должен быть лидером в продвижении глобальных усилий по созданию международного компенсационного механизма для поддержки Украины и ее восстановления, и призывают страну-председателя Швецию ускорить работу над этим вопросом в Совете ЕС.

"Замороженные активы должны быть использованы для восстановления Украины как можно скорее, мы не можем ждать, пока закончится война и будет подписано мирное соглашение", - говорится в письме лидеров Литвы, Эстонии, Латвии и Польши.