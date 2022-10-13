В целом президент скептически относится к предложению применять льготы потребительского налога в отношении тех цен, которые государство не администрирует.

"Я не очень большой энтузиаст в отношении широкого применения льгот НДС, поскольку считаю, что льготы НДС больше оправдывают себя в тех областях, где можно надеяться на их определенный перенос в потребительскую цену", – сказал в среду Г. Науседа радиостанции Žinių radijas.

По словам президента, нет гарантий, что с применением льготы НДС на продукты питания, потребители почувствуют реальное снижение цен.

"Значит, что льгота НДС была бы применена в отношении соответствующего сектора бизнеса. Это было бы хорошо, но это стоит очень больших государственных денег", – подчеркнул президент.

Г.Науседа обратил внимание, что после представления правительством вместе с проектом дефицитного госбюджета и пакета помощи бизнесу, оппозиция критиковала устойчивость доходов государства и поднимала вопрос об источниках финансирования таких мер.

"В этом контексте принимать решения, которые еще больше уменьшили бы поступления НДС, а это основной налог в нашем бюджете, было бы не очень ответственно. И самое важное, это не дало бы гарантии, что потребитель действительно получит выгоду, на которую мы рассчитывали", – пояснил он.

При этом президент подчеркнул, что оправдывает применение льготы НДС к конкретным секторам, таким как предприятия, оказывающие услуги питания или размещения, поскольку именно эти бизнесы оказались в "критическом состоянии“.

Сейм во вторник на пленарном заседании после представления одобрил инициированные правительством поправки, в которых предлагается на неограниченное время применить льготный 9-проц. тариф НДС к предприятиям, оказывающим услуги размещения, и до 30 июня 2023 года продлить льготу на услуги питания, культуры, отдыха и спорта, а также для исполнителей.

Проект, которым до конца 2023 г. был бы продлен 9-процентный тариф НДС для кафе и ресторанов, члены Фракции свободы Витаутас Миталас и Ева Пакарклите зарегистрировали еще весной.