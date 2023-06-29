29 июня 2023 г. 15:38

Президент: я не согласен, что ослабленный путинский режим опаснее

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas
По словам президента Гитанаса Науседы, он не согласен со звучащим в публичном пространстве утверждением о том, что ослабленный путинский режим может представлять еще большую угрозу.

"Мы должны понимать, что любые изменения в российской политической системе повлияют на нашу безопасность. Некоторые коллеги иногда говорят, что сильный Путин менее опасен, чем слабый Путин. Я не согласен с этим. Мы должны двигаться вперед и сохранять решительность. Сейчас судьбоносный момент в истории. Если мы не будем решительными и сплоченными сейчас, завтра будет поздно", – заявил в четверг журналистам в Брюсселе Г. Науседа.

ELTA напоминает, что на прошлой неделе в пятницу глава группы российских наемников "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о своем намерении свергнуть российское военное руководство. Несмотря на стремительное продвижение его группы к Москве и захват Ростова-на-Дону и Воронежа, в субботу вечером стало известно о решении Пригожина отступить.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии