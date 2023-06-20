Президент: я лично добился того, чтобы Белорусскую АЭС признали проблемой всего ЕС

Читая во вторник в Сейме годовой доклад, Г. Науседа поднял вопрос о Белорусской атомной электростанции, второй блок которой уже введен в эксплуатацию режимом соседней страны. Глава страны призвал действующее Правительство страны не забывать о том, что оно обещало бороться с небезопасной электростанцией, построенной рядом с Литвой.
"Нынешнее Правительство Литвы пришло к власти с обещаниями остановить Белорусскую электростанцию. Хотя сделать этого не удалось, сдаваться нельзя. Для обеспечения национальной безопасности необходима слаженная и совместная работа институтов страны", - сказал президент.
Г. Науседа отметил, что ему удалось сделать так, чтобы Белорусская электростанция оказалась в центре внимания Европейского союза. Президент отметил, что считает чрезвычайно важным, чтобы Запад продолжал снижать свою энергетическую зависимость от России.
"Я лично добивался и добился того, чтобы Белорусская АЭС была признана проблемой всего Евросоюза. Это отражено в принятых выводах Европейского совета. Ответственным учреждениям пора представить конкретные предложения по мерам борьбы с Островецкой угрозой. Мы не можем больше ждать.
Не менее важно, чтобы Европейский союз уменьшал свою зависимость от российских ядерных технологий. "Росатом" заслуживает международных санкций не только за свои действия на захваченной Россией украинской Запорожской АЭС, но и в Островце", - сказал Г. Науседа.
В сфере гражданской обороны он призвал не допускать разрыва между планами и реальностью.
В своем годовом докладе президент также поднял вопрос гражданской обороны Литвы. По словам Г. Науседы, в этой области требуется четкая ответственность каждого институционального звена, необходимо проводить регулярные учения.
"В сфере гражданской обороны пора избавиться от формального и пренебрежительного подхода, перестать прятаться за бумажными планами. Нужна четкая ответственность каждого звена и регулярные учения, направленные на устранение недостатков. Мы больше не можем мириться с разрывом между планами и реальностью.
Мы также должны извлечь уроки из войны в Украине. Необходимо оборудовать как можно больше укрытий для населения, обеспечить надлежащее функционирование систем оповещения и других мер безопасности", - отметил глава страны.