Президент: я лично добился того, чтобы Белорусскую АЭС признали проблемой всего ЕС

Читая во вторник в Сейме годовой доклад, Г. Науседа поднял вопрос о Белорусской атомной электростанции, второй блок которой уже введен в эксплуатацию режимом соседней страны. Глава страны призвал действующее Правительство страны не забывать о том, что оно обещало бороться с небезопасной электростанцией, построенной рядом с Литвой.

"Нынешнее Правительство Литвы пришло к власти с обещаниями остановить Белорусскую электростанцию. Хотя сделать этого не удалось, сдаваться нельзя. Для обеспечения национальной безопасности необходима слаженная и совместная работа институтов страны", - сказал президент.