01 сентября 2023 г. 13:31

Президент: высказывания папы римского о России задевают многих людей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Президент Гитанас Науседа говорит, что недавние заявления папы римского Франциска о наследии "великой России" задевают многих людей, поэтому они должны быть более обдуманными.

"Папа римский является авторитетом веры, но это не означает автоматически, что он является авторитетом истории", - заявил журналистам в пятницу Г. Науседа.

"И иногда, возможно, история России или история нашего региона, нашего континента из Аргентины может выглядеть немного иначе. Возможно, мои знания истории Аргентины иногда могут вызывать некоторые противоречия", - добавил он с улыбкой.

Однако глава страны считает, что слова папы римского должны быть более взвешенными.

"Это чрезвычайно чувствительный вопрос, и нужно очень хорошо подумать, прежде чем делать такие заявления, потому что такие заявления задевают многих людей, особенно людей, которые проливают свою кровь в бессмысленной войне в Украине", - сказал он.

ELTA напоминает, что собравшейся в католической церкви в Санкт-Петербурге группе папа римский сказал, что "вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, (страны) большой культуры и большой человечности", - говорится в распространенном в сети видеоролике.
Киев обвинил папу римского Франциска в распространении "имперской пропаганды" в видеообращении к молодым католикам России.

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