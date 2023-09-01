Президент: высказывания папы римского о России задевают многих людей

"Папа римский является авторитетом веры, но это не означает автоматически, что он является авторитетом истории", - заявил журналистам в пятницу Г. Науседа.

"И иногда, возможно, история России или история нашего региона, нашего континента из Аргентины может выглядеть немного иначе. Возможно, мои знания истории Аргентины иногда могут вызывать некоторые противоречия", - добавил он с улыбкой.

Однако глава страны считает, что слова папы римского должны быть более взвешенными.

"Это чрезвычайно чувствительный вопрос, и нужно очень хорошо подумать, прежде чем делать такие заявления, потому что такие заявления задевают многих людей, особенно людей, которые проливают свою кровь в бессмысленной войне в Украине", - сказал он.