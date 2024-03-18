Президент встретится с кандидатом на пост главы Минобороны

"Встреча с господином Кащюнасом должна состоятся в среду", – сказал Науседа.
Он сказал, что есть и другие кандидаты на этот пост, но Кащюнас идет первым.
"Во-первых, я намерен встретиться с ним, задать ему вопросы, которые меня волнуют. Особенно важен аспект преемственности работ в министерстве и осуществление важных для Литвы работ, а также его отношение к проблемам возможной коррупции, о которых упомянул Арвидас Анушаускас. После принятия решения было бы бессмысленным называть других возможных кандидатов", – заметил президент.
Науседа сказал, что своего кандидата на этот пост премьер-министр не предлагал.
"Нет, своего кандидата я не предлагал. Это был результат нашей совместной беседы с премьером. Обмен мыслями", – заметил он.
На вопрос, есть ли у него какая-то информация о возможных подкупах работников Минобороны, о чем говорил Анушаускас, Науседа сказал, что сейчас не хочет об этом говорить, информация нуждается в проверке.
"Такое надо уточнять, это серьезные вещи, серьезные обвинения и, вне всякого сомнения, об этом можно говорить вслух только тогда, когда все проверено. Поэтому я намерен встретиться с главами Службы спецрасследований и Генпрокуратуры, поскольку эти обвинения настолько серьезны, что нельзя их игнорировать, это было бы преступлением перед государством", – сказал Науседа.
Напомним, что об отставке Анушаускаса с поста главы Минобороны стало известно в пятницу вечером.