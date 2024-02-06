Президент встретился с председателем Высшего административного суда Литвы

Как указано в сообщении Офиса президента, в ходе встречи было уделено внимание вопросам взаимодействия и сотрудничества административных судов с судами общей юрисдикции, загруженности судей, социальным гарантиям, обеспечению надлежащей деятельности работников судов.

"Административные суды – это специализированные суды, которые разрешают споры в сфере государственного управления. Они чрезвычайно важны в государстве при оценке законности деятельности субъекта государственного управления. Рассмотрением административных дел и разрешением споров административные суды способствуют как совершенствованию управления всем государством, так и повышению доверия жителей Литвы к государству и его законодательству", - сказал в ходе встречи лидер страны.