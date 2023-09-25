Президент встретился с группой Дружбы с Литвой Верховной Рады Украины

Глава государства поблагодарил делегацию за многолетнюю работу по развитию двусторонних литовско-украинских отношений и подчеркнул, что сотрудничество только укрепилось в условиях российской войны против Украины.

"В Литве мы приняли более 80 тыс. беженцев из Украины. Многие нашли здесь дом, а значительная часть – и работу. Я рад, что во время вашего визита у вас будет возможность ознакомиться с деятельностью Украинского центра, основанного по инициативе первых леди Литвы и Украины. Это – отражение всех объединенных усилий Литвы", – сказал Г. Науседа.

По сообщению Офиса президента, литовский лидер подчеркнул, что Литва последовательно призывает своих союзников увеличить и ускорить военную поддержку Украины.

"Украина должна получить то, что ей нужно на поле боя. Стратегической целью Запада должна стать победа Украины, иначе угрозы со стороны России как для нашего региона, так и для стран восточного соседства станут еще больше", – заявил глава государства.