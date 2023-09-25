Президент встретился с группой Дружбы с Литвой Верховной Рады Украины

Глава государства поблагодарил делегацию за многолетнюю работу по развитию двусторонних литовско-украинских отношений и подчеркнул, что сотрудничество только укрепилось в условиях российской войны против Украины.
"В Литве мы приняли более 80 тыс. беженцев из Украины. Многие нашли здесь дом, а значительная часть – и работу. Я рад, что во время вашего визита у вас будет возможность ознакомиться с деятельностью Украинского центра, основанного по инициативе первых леди Литвы и Украины. Это – отражение всех объединенных усилий Литвы", – сказал Г. Науседа.
По сообщению Офиса президента, литовский лидер подчеркнул, что Литва последовательно призывает своих союзников увеличить и ускорить военную поддержку Украины.
"Украина должна получить то, что ей нужно на поле боя. Стратегической целью Запада должна стать победа Украины, иначе угрозы со стороны России как для нашего региона, так и для стран восточного соседства станут еще больше", – заявил глава государства.
По словам президента, место Украины – в Европейском союзе и НАТО. По мнению главы государства, важно, чтобы Украина воспользовалась появившимся окном возможностей и до конца этого года было принято положительное решение о начале переговоров по вступлению в ЕС.
Парламентская группа Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Литовской Республикой была создана в 2019 году, ее возглавляют депутат Игорь Гузь и председатель Юлия Овчинникова.
Члены группы работают над укреплением отношений между представителями самоуправления Литвы и Украины, содействуют сотрудничеству и партнерству между городами, решают актуальные вопросы развития Украины, активно участвуют в реализации совместных культурных и инфраструктурных проектов, в военное время заботятся о проживающих в Литве украинцах, вместе с членами Литовской межпарламентской группы дружбы занимаются гуманитарной деятельностью, говорится в пресс-релизе Офиса президента.