Однако глава страны не исключает, что на Вильнюсском саммите может быть достигнут консенсус и установлен некий переходный период, в течение которого страны, выделяющие гораздо меньше ассигнований на нужды национальной обороны, должны адаптироваться к новым требованиям.
"Мы определенно движемся в правильном направлении. Я слышу, как все больше государств говорят, что показатель в 2 проц. расходов на оборону больше не должен рассматриваться как потолок, а должен рассматриваться как минимальный. Зная намерения некоторых государств, некоторые из них заявляют заранее, как они намерены увеличить свои расходы на оборону в ближайшем будущем, я думаю, что действительно есть все предпосылки для того, чтобы мы перешли на этот принцип – так называемый принцип оборонных инвестиционных обязательств", - в четверг "Žinių radijas" сказал президент.
"Было бы очень хорошо, если бы мы пришли не к какой-то полуформуле или такой формуле со многими оговорками, а выработали бы, сформировали очень четкий принцип, которому позже должны будут следовать все государства-члены", - пояснил он.
ELTA напоминает, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля 2023 г. Особое внимание на нем будет уделено укреплению коллективной обороны и сдерживания, а также увеличению поддержки Украины.
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