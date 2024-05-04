Президент вручил награды матерям и опекунам со всей Литвы

Президент вручил государственные награды 44 матерям и 7 опекунам со всей Литвы за заслуги в области материнства, опеки и ухода, за ответственность и за то, что они были вдохновляющим примером обществу и всему народу Литвы.
Глава страны, поздравив матерей, опекунов, подчеркнул, что связь между матерью и ребенком является прочнейшим фундаментом жизненных ценностей, определяющим благополучие не только семьи, отдельного сообщества, но и всего государства.
"Образ матери сочетает в себе смирение, терпение, самопожертвование и безусловную любовь. Ведь только безграничное тепло матери, окутывающей детей нежностью и заботой, позволяет ощутить мир как самое безопасное и гостеприимное место, а себя увидеть в нем уникальным, незаменимым, нужным и, главное, любимым", - сказал президент, обращаясь к лауреатам премии мамам и опекунам. Глава страны подчеркнул, что каждая мать является источником вдохновения, преданности и вечных ценностей.
Г.Науседа поблагодарил всех литовских матерей и опекунов за постоянную поддержку, внутреннюю силу и вдохновляющий жизненный пример, который они показывают не только своим детям, подопечным, внукам, но и всему народу Литвы.