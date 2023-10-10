Президент в Тельшяй: Литва – слишком централизованное государство

"На мой взгляд, Литва по-прежнему является слишком централизованным государством. Наиболее отчетливо это видно, когда самоуправления сидят на принудительном голодном пайке, например, когда из-за бюрократической волокиты в Вильнюсе застревают средства ЕС, выделяемые на развитие регионов. Самоуправление должно получить больше прав для повышения качества жизни своих жителей", – сказал президент.

По сообщению Офиса президента, во вторник глава государства обсудил вопросы здравоохранения, модернизации образовательной инфраструктуры, перевозки детей как способа обеспечения их неформального образования, организации работы общественного транспорта, мер социальной политики в районе, ситуации с дорогами, функционирование измененного конституционного закона по реализации Фискального договора и других актуальных региональных вопросов.