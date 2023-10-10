Президент в Тельшяй: Литва – слишком централизованное государство

"На мой взгляд, Литва по-прежнему является слишком централизованным государством. Наиболее отчетливо это видно, когда самоуправления сидят на принудительном голодном пайке, например, когда из-за бюрократической волокиты в Вильнюсе застревают средства ЕС, выделяемые на развитие регионов. Самоуправление должно получить больше прав для повышения качества жизни своих жителей", – сказал президент.
По сообщению Офиса президента, во вторник глава государства обсудил вопросы здравоохранения, модернизации образовательной инфраструктуры, перевозки детей как способа обеспечения их неформального образования, организации работы общественного транспорта, мер социальной политики в районе, ситуации с дорогами, функционирование измененного конституционного закона по реализации Фискального договора и других актуальных региональных вопросов.
Как отмечается в пресс-релизе, в целях укрепления литовской сети электропередачи ведется подготовка электросистемы к отключению от контролируемого Россией кольца БРЭЛЛ и независимому регулированию частоты, поэтому Науседа также посетил Тельшяйскую электротрансформаторную подстанцию, где ведется установка синхронного компенсатора.
"Мы должны полностью отключиться от российских и белорусских электросетей к согласованному с Латвией и Эстонией сроку – к февралю 2025 г., поэтому очень важно, чтобы все проекты, необходимые для отключения, выполнялись своевременно", – сказал президент после осмотра синхронного компенсатора.
Глава государства посетил Райняйскую часовню Страданий и почтил у мемориала жертвам Райняйской бойни память политических заключенных Тельшяйской тюрьмы, зверски замученных советскими оккупантами в лесу возле Райняй 24-25 июня 1941 года, говорится в пресс-релизе Офиса президента.
В конце рабочего дня президент и первая леди примут участие во встрече с общиной пенсионеров Тельшяйского района.