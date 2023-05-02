Глава Литвы подчеркнул во время встречи, что необходимо и дальше сохранять принципиальную позицию в отношении агрессии России против Украины и последовательно поддерживать Украину в ее борьбе за свободу и территориальную целостность. По словам главы государства, скорость и объем поддержки Украины являются ключевыми факторами, которые могут определить дальнейший ход войны. Поэтому мы должны мобилизовать все необходимые ресурсы для поддержки страны, борющейся с агрессором, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.

Г. Науседа поблагодарил С. Маттареллу за вклад Италии в обеспечение безопасности Балтийского региона – ее участие в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Итальянские ВВС уже шесть раз участвовали в миссии и планируют вернуться в регион осенью этого года. По словам президента Литвы, на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо принять решения, которые позволят еще больше укрепить безопасность восточного фланга НАТО путем обеспечения эффективного сдерживания и значительного присутствия сил союзников по НАТО в регионе, а также усиления противовоздушной и противоракетной обороны.

"Ситуация с безопасностью в Европе требует от нас единства и решительности. Уже в июле этого года в Вильнюсе мы должны принять решения, которые еще больше укрепят сдерживание и оборону НАТО, особенно на восточном фланге. Мы должны договориться о минимальном уровне расходов на оборону в размере 2 проц. ВВП и послать четкий сигнал Украине, что она является частью трансатлантической архитектуры безопасности", - сказал Г. Науседа.

Главы Литвы и Италии также обсудили вопросы миграции. Президент Литвы подчеркнул, что обе страны сталкиваются с проблемами нелегальной миграции и сходятся во мнении о необходимости усиления охраны границ ЕС и внесения поправок в правовое регулирование ЕС, которые обеспечат эффективную борьбу с нелегальной миграцией и ее инструментализацией.