Президент: в предложениях по налоговой реформе еще есть серьезные недостатки

"Наконец представлен план давно обещанной налоговой реформы. Предложение о налогообложении высоких доходов в зависимости от размера, а не формы деятельности является важным шагом к большей налоговой справедливости", - сказал Г. Науседа, читая во вторник в Сейме свой четвертый годовой доклад.

"Однако предложения по реформе все еще имеют серьезные недостатки, особенно в отношении изменений в налогообложении индивидуальной трудовой деятельности, которые негативно повлияют на лиц с низким и средним уровнем дохода. Положения, которые не отвечают основной логике реформы, необходимо скорректировать как можно скорее", - отметил он.

В условиях кризиса всегда дешевле помочь населению и бизнесу, чем бросить их на произвол судьбы

Г. Науседа подчеркнул, что в нынешней сложной экономической ситуации, когда сгущаются тучи рецессии, необходимо помнить, что в условиях кризиса всегда дешевле помочь населению и бизнесу, чем бросить их на произвол судьбы. Он сказал, что угроза рецессии также не отменяет необходимости дальнейшего снижения социальной изоляции и неравенства доходов, развития регионов, обеспечения доступности и качества образования и здравоохранения.