Президент: в предложениях по налоговой реформе еще есть серьезные недостатки

"Наконец представлен план давно обещанной налоговой реформы. Предложение о налогообложении высоких доходов в зависимости от размера, а не формы деятельности является важным шагом к большей налоговой справедливости", - сказал Г. Науседа, читая во вторник в Сейме свой четвертый годовой доклад.
"Однако предложения по реформе все еще имеют серьезные недостатки, особенно в отношении изменений в налогообложении индивидуальной трудовой деятельности, которые негативно повлияют на лиц с низким и средним уровнем дохода. Положения, которые не отвечают основной логике реформы, необходимо скорректировать как можно скорее", - отметил он.
В условиях кризиса всегда дешевле помочь населению и бизнесу, чем бросить их на произвол судьбы
Г. Науседа подчеркнул, что в нынешней сложной экономической ситуации, когда сгущаются тучи рецессии, необходимо помнить, что в условиях кризиса всегда дешевле помочь населению и бизнесу, чем бросить их на произвол судьбы. Он сказал, что угроза рецессии также не отменяет необходимости дальнейшего снижения социальной изоляции и неравенства доходов, развития регионов, обеспечения доступности и качества образования и здравоохранения.
"Я верю, что в будущем мы сможем сделать еще больше для семей с детьми, молодежи, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных и многих других, кто нуждается в помощи в Литве", - сказал глава страны.
"Позитивные признаки уже есть. Общественное мнение и межведомственное сотрудничество меняют образ мышления политиков. Стремление к государству всеобщего благосостояния постепенно занимает прочное место в политической повестке дня. В ответ на беспрецедентный скачок инфляции был скорректирован государственный бюджет на 2022 год. Вместе с бюджетом на 2023 год был принят новый пакет помощи, предусматривающий компенсацию цен на электроэнергию и газ для населения, дальнейшее повышение необлагаемого налогом размера доходов, увеличение пенсий и других социальных выплат", - подчеркнул он.
Президент также выразил удовлетворение в связи с общими усилиями по смягчению влияния шока цен на энергоносители и процентных ставок на литовский бизнес.
"Своевременные решения о компенсации цен на энергоносители и возможность получения более дешевых займов для инвестиций из Фонда восстановления и повышения устойчивости дали литовской экономике надежду на то, что она не будет забыта. Смарт-инвестиции также получат импульс, если будет реализовано предложение о продлении льгот по налогу на прибыль. Работа Национального банка развития, идею которого я последовательно выдвигал с самого начала срока своих полномочий, позволит влить в экономику больше энергии", - сказал Г. Науседа.
"Я выступил с инициативой создания механизма дополнительной индексации пенсий, который вскоре позволит добиться 50-процентного коэффициента замещения, то есть соотношения пенсии к прежней зарплате. Мы не можем топтаться на месте и ждать лучших времен. Нет другого способа гарантировать коэффициент замещения в 60 или 70 процентов, кроме как постоянно стремиться к этому", - сказал он.
Наконец, президент поприветствовал тот факт, что Сейм учел мою позицию не отменять компенсацию доплаты за льготные лекарства для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.