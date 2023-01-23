Глава Литвы отметил, что важнейшей задачей остается помощь Украине и консолидация союзников для этой цели. Президент Литвы подчеркнул необходимость продолжения усилий, направленных на предоставление Украине необходимого тяжелого вооружения, которое поможет приблизить окончание войны и победу Украины, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

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"Мы должны вместе приложить все усилия, чтобы объединить союзников для дальнейшей поддержки борьбы Украины с агрессором. Каждый день войны уносит жизни людей, поэтому чем раньше мы предоставим Украине необходимое вооружение, тем быстрее будет остановлена ​​война и побежден агрессор", - отметил Г. Науседа.

Глава государства подчеркнул, что Литва и Польша выступают за реализацию мирного плана из 10 пунктов, предложенного президентом Владимиром Зеленским. Г. Науседа также отметил, что необходимо как можно скорее принять все необходимые решения относительно начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Президенты Литвы и Польши договорились продолжить совместную работу, направленную на достижение еще более жестких санкций против России и создания специального трибунала для расследования преступлений российской агрессии.

Г. Науседа и А. Дуда также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле. Президент Литвы подчеркнул важность дальнейшего укрепления восточного фланга НАТО путем реализации решений Мадридского саммита, достижения согласия по вопросу обновления региональных оборонных планов НАТО и дальнейшей евро-атлантической интеграции Украины, а также обновления обязательств союзников по увеличению инвестиций в оборону.