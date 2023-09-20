Президент в Нью-Йорке встретился с американскими инвесторами

На встрече с потенциальными инвесторами президент заявил, что политическая близость Литвы и США создает прекрасные условия для расширения экономического сотрудничества, и подчеркнул, что видит много возможностей для сотрудничества Литвы и США в таких областях как науки о жизни, информационные и финансовые технологии, а также кибербезопасность.

Глава государства ознакомил американские компании с достижениями литовской экономики, привлекательной инвестиционной средой и стремительно развивающимися отраслями экономики, особо благоприятными для инвестиций.

"То, что нам удалось создать в Литве за последние десятилетия, можно назвать экономическим чудом. Наше членство в Европейском союзе – это абсолютная история успеха. Даже во время пандемии Covid-19 нам удалось сохранить стабильность, и когда большинство стран переживали экономический спад, наш ВВП в 2020 году не упал ни на один процент", – сказал президент.