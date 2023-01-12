"Мы должны понимать, что в нынешних условиях для Литвы очень важно перейти к принципу всеобщей обороны, быстро увеличить силы и ряды подготовленных военных резервистов", - в четверг в Президентуре журналистам сказал Г. Науседа, комментируя реформу призывников, представленную на прошлой неделе министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

"В этом смысле все предложения заслуживают рассмотрения, если они помогут нам приблизиться к принципу всеобщей обороны, который является священным, необходимым и адекватным сложившейся ситуации. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем двигаться к этой цели", - подчеркнул он.

Президент отметил, что вопрос всеобщего призыва мог быть включен в подписанное политическими партиями соглашение о национальной безопасности и обороне.

"Принцип всеобщей воинской обязанности или вопросы реформы призывников могли бы стать составной частью этого соглашения. К сожалению, этого не произошло. В принципе, я думаю, что работа должна продолжаться. Мы выслушали предложения министра охраны края по изменениям, он их представил. Насколько я понимаю, они еще не рассмотрены в Правительстве и Сейме. Надеюсь, что это будет сделано в ближайшее время", - сказал Г. Науседа.

Премьер-министр Ингрида Шимоните в четверг отметила, что представленная на прошлой неделе министром охраны края реформа призывников не может трактоваться как позиция правительства. По ее словам, првительству еще только предстоит рассмотреть этот вопрос.