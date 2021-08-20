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Президент Гитанас Науседа заявил, что после решения США о выводе войск из Афганистана и возникновения там гуманитарного кризиса необходимо укреплять международную безопасность.
Президент: в Литве планируется учредить аналитическое подразделение НАТО
© DELFI / Rinatas Chairulinas

Он отметил, что одним из элементов такого укрепления будет планируемое аналитическое подразделение НАТО в Литве.

"Мы чувствуем себя в безопасности, поддерживаем тесные контакты с союзниками по НАТО, с США, однако сегодня нам очень важно решать вопросы собственной безопасности - они будут решаться оперативно и незамедлительно", - в четверг сказал Г. Науседа в передаче LRT "Тема дня".

"Наши союзники готовы выполнять те обязанности, которые они должны выполнять. Конкретно - скоро будет принят закон и насчет создания определенного аналитического подразделения НАТО со стратегическими коммуникациями и аналитическими возможностями", - сообщил он.

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