"Очень важно переступить эти красные линии, которые находятся в наших головах и в реальности не существуют. Может быть, Россия иногда пытается провести эти линии за нас", - заявил Г. Науседа.
"Мое сообщение таково: не тратьте время. Будьте решительны, едины и принимайте решения как можно быстрее", - добавил глава государства.
На вопрос о том, какое послание он повезет в Польшу, где в среду запланирована встреча лидеров стран Бухарестской девятки с президентом США Джо Байденом, Г. Науседа заверил, что будет говорить о безопасности Литвы, и "всего восточного фланга".
При этом президент отметил, что страны Балтии в настоящее время фиксируют прямую угрозу со стороны России и Беларуси. "Именно поэтому мы ожидаем положительных сигналов в отношении нашей безопасности", - заявил Г. Науседа.
В интервью главу государства также попросили прокомментировать намерения Китая представить мирный план для Украины. Г. Науседа подчеркнул, что Пекину не следует вмешиваться в войну.
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