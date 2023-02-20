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В понедельник в интервью американскому телеканалу CNN президент Гитанас Науседа повторил свой неоднократный высказанный и адресованный Западу призыв переступить "красные линии" в вопросе военной помощи Украине, подвергшейся нападению со стороны России.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Jonas Balčiūnas

"Очень важно переступить эти красные линии, которые находятся в наших головах и в реальности не существуют. Может быть, Россия иногда пытается провести эти линии за нас", - заявил Г. Науседа.

"Мое сообщение таково: не тратьте время. Будьте решительны, едины и принимайте решения как можно быстрее", - добавил глава государства.

На вопрос о том, какое послание он повезет в Польшу, где в среду запланирована встреча лидеров стран Бухарестской девятки с президентом США Джо Байденом, Г. Науседа заверил, что будет говорить о безопасности Литвы, и "всего восточного фланга".

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При этом президент отметил, что страны Балтии в настоящее время фиксируют прямую угрозу со стороны России и Беларуси. "Именно поэтому мы ожидаем положительных сигналов в отношении нашей безопасности", - заявил Г. Науседа.

В интервью главу государства также попросили прокомментировать намерения Китая представить мирный план для Украины. Г. Науседа подчеркнул, что Пекину не следует вмешиваться в войну.

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