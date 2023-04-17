Во время встречи президент подчеркнул, что Литву и Королевство Нидерландов связывают дружественные и активные двусторонние отношения в области политики, экономики, культуры, торговли, науки и образования, которые Литва готова и дальше расширять, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

Глава государства отметил успешное сотрудничество между нашими странами в области безопасности и обороны и поблагодарил Нидерланды за их вклад в обеспечение безопасности Литвы и всего региона. По утверждению президента, размещенные в Литве нидерландские военнослужащие являются доказательством единства союзников и их готовности защищать друг друга. Президент подчеркнул, что саммит НАТО в Вильнюсе продемонстрирует единство НАТО и решимость укреплять Альянс.

"Наше единство в условиях продолжающейся по соседству с нами войны является необходимым. Я ценю принципиальную позицию Нидерландов в отношении войны России против Украины и твердую приверженность коллективной безопасности. Для Литвы важно иметь такого надежного друга и союзника", - отметил глава государства.