Глава Литвы принял участие в публичной дискуссии "В защиту Европы" вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, Президентом Северной Македонии Стево Пендаровским, министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно и лидером демократического общества Беларуси Светланой Тихановской, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

"Война России против Украины, которая продолжается уже почти год, изменила весь мир, создавая угрозу основанному на правилах международному порядку, продовольственной, энергетической безопасности и мировой торговле. Исход этой войны определит будущее Европы, поэтому наш общий долг – поддерживать Украину всеми средствами как прежде всего военными, так и политическими, экономическими, финансовыми и гуманитарными. Помощь Украине должна быть устойчивой, долгосрочной и тесно скоординированной между ЕС и НАТО", - отметил президент Литвы.

Как подчеркнул глава Литвы, несмотря на то что в последние годы страны Европы неуклонно увеличивали финансирование обороны, сегодняшняя ситуация с безопасностью требует делать это еще быстрее.

"Война России против Украины показала не только сильные стороны Европы, но и те сферы, которые требуют срочного и общего внимания всех европейцев. Мы обязаны укрепить и ускорить развитие нашей оборонной промышленности, чтобы заполнить образовавшиеся пробелы. Российская угроза не исчезнет, независимо от того, на каких условиях и когда закончится война", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле 2023 года, ожидается достижение договоренности между союзниками об обязательстве увеличить расходы на оборону. "Страны Европы должны выполнить свои обещания по увеличению инвестиций в оборону и модернизации своих вооруженных сил. Этого требует наша стратегическая реальность. Два процента должны быть минимумом финансирования обороны, а не максимумом", - отметил президент, напомнив, что Литва увеличила свой оборонный бюджет – в 2023 году он составит 2,5 процента ВВП.

Как говорится в сообщении офиса президента, говоря о европейской безопасности, Г. Науседа подчеркнул, что трансатлантический оборонный альянс – НАТО – есть и будет ее краеугольным камнем.

"У Североатлантического альянса нет альтернативы. Трансатлантические связи незаменимы и их необходимо укреплять. Чем прочнее будет каждое звено Альянса, тем более безопасными будут Европа и все евроатлантическое пространство. Синергия действий должна быть нашей целью, когда речь идет о сотрудничестве ЕС и НАТО в области безопасности и обороны", - сказал президент в ходе дискуссии "В защиту Европы".

Глава Литвы также отметил, что безопасность Европы не измеряется и не может измеряться только оружием и военной мощью.

"Успех Европы будет измеряться действиями, которые страны предпримут, чтобы положить конец своей зависимости от России, особенно от ее энергетических ресурсов. Успех будет измеряться шагами, которые мы предпримем для восстановления Украины, расширения санкций против России, требования ответственности за военные преступления", - отметил президент Литвы на Всемирном экономическом форуме в Давосе.