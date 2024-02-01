Президент в Брюсселе: ЕС в очередной раз продемонстрировал сплоченность и решимость в поддержке Украины

Как сообщил Офис президента, глава государства в своем обращении к европейским лидерам отметил важность поддержки Украины и необходимость того, чтобы ЕС продемонстрировал сплоченность и выполнил данные Украине обещания. Президент подчеркнул, что финансовая поддержка в размере 50 млрд евро жизненно важна для воюющей Украины – для обеспечения функционирования государства во время войны.
"Этим решением ЕС продемонстрировал свою сплоченность и решимость в поддержке Украины. Я верю, что наша военная, финансовая и политическая поддержка ускорит победу Украины и возвращение мира в Европу", – заявил президент.
На заседании Евросовета глава государства подчеркнул необходимость сохранения и усиления поддержки Украины в рамках Европейского инструмента по поддержанию мира.
"Этот инструмент показал свою эффективность, поэтому я призываю увеличить поддержку Украины, выделив дополнительно 5 млрд евро", – сказал президент.
Глава государства также отметил необходимость реализации ранее принятых решений относительно поставки 1 млн боеприпасов в Украину. По словам главы Литвы, это коллективное обязательство ЕС, которое необходимо выполнить как можно скорее.
Президент заявил, что важно усилить оборонную промышленность ЕС и увеличить производство боеприпасов, выделить для этой цели дополнительное финансирование и реализовать совместные проекты с трансатлантическими союзниками.
Литовский лидер также подчеркнул и другие важные шаги в обеспечении поддержки Украины – начало переговоров с Украиной о членстве в ЕС, продолжение и усиление политики санкций против России, а также использование замороженных активов России-агрессора для восстановления Украины.