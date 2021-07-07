"Я думаю, что вопрос членства в ЕС и НАТО связан с реформами, но по большей части это политические вопросы", – заявил Владимир Зеленский в среду на пресс-конференции в Вильнюсе.

Он сказал, что, если иметь в виду обстоятельства, боевые действия, происходящие на востоке страны, Украина является одним из государств, которое реализует реформы быстрее других, однако к ней выдвигаются особо высокие требования.

"Если говорить открыто о сроках, ситуации, климате, войне, о том, находясь в какой ситуации, Украина реализует реформы, я думаю, что мы сегодня, скорее всего, в Европе. Мы очень быстрые. Минимальны с бюрократической точки зрения, поскольку понимаем, какова для нас цена этого времени. Время у нас отмечено людьми", – сказал украинский лидер.

"Поэтому все происходит быстро, поскольку без реформ в Украине мы не сможем быть мощными и прочными. Мы тратим много денег на оборону своего государства. Но параллельно мы осуществляем и реформы в инфраструктуре. Сегодня в Украине строятся тысячи километров современных дорог, мостов. Тысячи, не сотни (...) Приезжайте в Украину и посмотрите, какими темпами сегодня строим Украину. Между тем, на востоке у нас война, Россия аннексировала Крым", – заявил на пресс-конференции В. Зеленский.

Он признал, что у него нет большого оптимизма по поводу более четкой перспективы на пути в ЕС и НАТО.

"Я думаю, что самое важное, чтобы украинский народ за это время, дни или годы, не утратил веры в то, что ЕС действительно видит Украину полноправным членом", – отметил он.

Глава Украины отметил, что ощущает поддержку большинства стран, а также председателя Совета руководителей Европы Шарлья Мишеля, однако, по его словам, есть и государства, которые сомневаются в членстве Украины, как в ЕС, так и в НАТО.

"Неужели 14 тысяч погибших для некоторых стран недостаточная цена, чтобы мы могли показать ценности украинцев? Поэтому я считаю, что это несправедливо. Я думаю, что украинцы придерживаются европейских ценностей, считаю, что наши ценности одинаковы", – сказал В. Зеленский.

"Да, мы разные страны, наши языки отличаются, отличается менталитет. Но я думаю, что ценности одинаковые. Но, как вы видите, цена членства в ЕС тоже различна", – сказал он.

На совместной пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа акцентировал, что международная общественность заинтересована в процветающей и демократической Украине, однако он подчеркнул необходимость реформ в этой стране.

По его словам, интеграция Украины в ЕС будет невозможна, "если мы не будем видеть явный прогресс и прорыв в реализации реформ".

По словам, руководителя Литвы, Украина должна концентрироваться на эффективной реализации реформ, бороться с коррупцией, успешно проводить судебную реформу и создавать безопасный и стабильный климат для инвестиций.

Г. Науседа отметил, что его не разочаровывает то, что Украине пока не предоставляется четкая перспектива членства в ЕС и НАТО.

"Я склонен считать, что в нынешних обстоятельствах, как в рамках встреч Совета руководителей ЕС, так и саммитов НАТО, мы добились максимума", – сказал президент.

По его словам, НАТО четко декларировал, что политика открытых дверей Альянса остается в силе.

В среду в Вильнюсе началась конференция по реформам в Украине, на которой международные партнеры вместе с представителями Украины обсуждали осуществление реформ в этой стране и вызовы, обещали закрепить поддержку суверенитета, территориальной целостности и процесса реформ в Украине со стороны международного сообщества.

Также планируется установить планы европейской интеграции этой страны до 2030 года.