Президент: украинские продукты питания могли бы транспортировать через порты Балтийского моря

 
ELTA
ru.DELFI.lt
R. Dačkaus / Prezidentūros kanceliarijos nuotr.
R. Dačkaus / Prezidentūros kanceliarijos nuotr.

Президент Гитанас Науседа утверждает, что, поскольку Россия блокирует экспорт зерна из Украины и разрушает сельскохозяйственную инфраструктуру, продукты питания из Украины могли бы транспортироваться через "надежные порты Балтийского моря". По его словам, чтобы усилить уязвимые экономики, необходимо искать геополитические решения.

"Односторонние действия России, такие как ее отказ участвовать в Черноморской зерновой инициативе, ставят под угрозу по меньшей мере 82 страны и 349 миллионов человек, которые в настоящее время наиболее подвержены угрозе нехватки продовольствия, должны быть всеобще осуждены. Возможность снятия санкций с России даже не рассматривается", - заявил Г. Науседа в Генассамблее ООН в среду.

"Чтобы укрепить уязвимые экономики, нам нужно искать геополитические решения. Один из них мог бы заключаться в открытии дополнительных коридоров солидарности, другой – в предложении альтернативных способов транспортировки украинских продуктов питания, например, через надежные порты Балтийского поря. Международная поддержка могла бы также стимулировать местное производство продуктов питания и доступность удобрений в уязвимых регионах", - подчеркнул он.

17 июля Москва вышла из соглашения, разрешающего безопасный экспорт украинской продукции из портов Черного моря. В ответ на это министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас и министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис представили в Европейскую комиссию (ЕК) предложения относительно экспорта украинского зерна.

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