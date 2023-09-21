Президент: украинские продукты питания могли бы транспортировать через порты Балтийского моря

"Односторонние действия России, такие как ее отказ участвовать в Черноморской зерновой инициативе, ставят под угрозу по меньшей мере 82 страны и 349 миллионов человек, которые в настоящее время наиболее подвержены угрозе нехватки продовольствия, должны быть всеобще осуждены. Возможность снятия санкций с России даже не рассматривается", - заявил Г. Науседа в Генассамблее ООН в среду.

"Чтобы укрепить уязвимые экономики, нам нужно искать геополитические решения. Один из них мог бы заключаться в открытии дополнительных коридоров солидарности, другой – в предложении альтернативных способов транспортировки украинских продуктов питания, например, через надежные порты Балтийского поря. Международная поддержка могла бы также стимулировать местное производство продуктов питания и доступность удобрений в уязвимых регионах", - подчеркнул он.