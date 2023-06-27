Президент: Украина – это Европа

По сообщению Офиса президента, во время подготовительной сессии СЕ глава государства подчеркнул, что по мере приближения Вильнюсского саммита НАТО важно согласовать приоритеты в сфере обороны и безопасности на уровне ЕС. По словам президента, необходимо укреплять оборонный потенциал ЕС и развивать сотрудничество между ЕС и НАТО.

Среди прочего, выступая на заседании, глава государства подчеркнул необходимость поддержки Украины, страдающей от войны. По словам Г. Науседы, также необходимо продвигаться вперед в вопросе евроинтеграции Украины и, в зависимости от хода реформ в Украины, начать переговоры о членстве уже в этом году.

"Даже в условиях войны Украина прилагает усилия для проведения реформ. Им уже удалось многого добиться на пути к евроинтеграции. Украина – это Европа, поэтому мы должны оказать всю необходимую поддержку и принять все необходимые решения для начала переговоров в конце этого года", – сказал глава государства.