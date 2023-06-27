27 июня 2023 г. 14:03

Президент: Украина – это Европа

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа принял дистанционное участие в подготовительной сессии к заседанию Совета Европы (СЕ) с председателем СЕ Шарлем Мишелем.

По сообщению Офиса президента, во время подготовительной сессии СЕ глава государства подчеркнул, что по мере приближения Вильнюсского саммита НАТО важно согласовать приоритеты в сфере обороны и безопасности на уровне ЕС. По словам президента, необходимо укреплять оборонный потенциал ЕС и развивать сотрудничество между ЕС и НАТО.

Среди прочего, выступая на заседании, глава государства подчеркнул необходимость поддержки Украины, страдающей от войны. По словам Г. Науседы, также необходимо продвигаться вперед в вопросе евроинтеграции Украины и, в зависимости от хода реформ в Украины, начать переговоры о членстве уже в этом году.

"Даже в условиях войны Украина прилагает усилия для проведения реформ. Им уже удалось многого добиться на пути к евроинтеграции. Украина – это Европа, поэтому мы должны оказать всю необходимую поддержку и принять все необходимые решения для начала переговоров в конце этого года", – сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что европейские лидеры на ближайшей встрече должны договориться о дальнейшем ужесточении санкционной политики в отношении России и начале переговоров по 12-му пакету санкций.

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