Президент: спасители евреев являют нам пример нравственности

"У Холокоста в Литве было много лиц, мест и событий. Мы многое знаем о катастрофической ликвидации Вильнюсского еврейского гетто. Мы все больше узнаем и о бесчисленных трагедиях, которые следами тяжелого бедствия усеяли леса, города и улицы нашей страны. Из отдельных подробностей из года в год изо дня в день ​​мы складываем шокирующее повествование, с которым ничто не может сравниться по огромному масштабу человеческих страданий и бессмысленной жестокости", – заявил глава государства на церемонии награждения.

По словам президента, сегодня, вспоминая великую трагедию литовских евреев, мы не только скорбим о жертвах, но и обращаемся к тем, кто своими действиями свидетельствует о победе света над тьмой.

"Мы собрались, чтобы отдать дань уважения 38 лицам – многим, к сожалению, посмертно – которые, несмотря на смертельную опасность для себя и своих семей, во время Второй мировой войны спасали литовских евреев. История жизни каждого из них, отмеченная благородной решимостью и самопожертвованием, является самобытной и уникальной.