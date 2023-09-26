Президент: спасители евреев являют нам пример нравственности

"У Холокоста в Литве было много лиц, мест и событий. Мы многое знаем о катастрофической ликвидации Вильнюсского еврейского гетто. Мы все больше узнаем и о бесчисленных трагедиях, которые следами тяжелого бедствия усеяли леса, города и улицы нашей страны. Из отдельных подробностей из года в год изо дня в день мы складываем шокирующее повествование, с которым ничто не может сравниться по огромному масштабу человеческих страданий и бессмысленной жестокости", – заявил глава государства на церемонии награждения.
По словам президента, сегодня, вспоминая великую трагедию литовских евреев, мы не только скорбим о жертвах, но и обращаемся к тем, кто своими действиями свидетельствует о победе света над тьмой.
"Мы собрались, чтобы отдать дань уважения 38 лицам – многим, к сожалению, посмертно – которые, несмотря на смертельную опасность для себя и своих семей, во время Второй мировой войны спасали литовских евреев. История жизни каждого из них, отмеченная благородной решимостью и самопожертвованием, является самобытной и уникальной.
Однако все вместе они несут чрезвычайно важное послание – зло, каким бы огромным и свирепым оно ни было, не является ни вечным, ни всемогущим. Оно не может преодолеть твердую волю человека, вооруженного искренним состраданием и любовью к ближнему", – заявил президент на церемонии вручения государственных наград.
Президент призвал с величайшим уважением и благодарностью сегодня вспомнить тех, кто даже спустя многие десятилетия являет нам пример нравственности.
Указом президента, Крестами за спасение погибающих награждены 38 человек, из них 36 – посмертно, награды остальных после смерти получили их родственники.
Единственная Стасе Стапутене лично прибыла за наградой.