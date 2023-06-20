Президент: состояние транспортной инфраструктуры в стране стало плачевным

"Новые горизонты открываются и для нашего сектора транспорта и логистики. Уже действительно пора распрощаться с идеями о перекрестке между Востоком и Западом. Мы должны создать эффективное транспортное соединение Север – Юг, которое стало бы стержнем, соединяющим три моря – Балтийское, Черное и Адриатическое. В этом плане разочаровывает тот факт, что реализация проекта "Rail Baltica" по строительству железной дороги европейской колеи идет медленнее, чем планировалось. Да и общее состояние транспортной инфраструктуры, которой пользуется большинство жителей Литвы, уже стало плачевным", - читая годовой доклад, подчеркнул президент Г. Науседа.
"Не так давно многие из нас были в ужасе от утенской бетонной дороги. Но когда работы по ее реконструкции были выполнены менее чем наполовину, стало ясно, что многие другие дороги в Литве находятся в не лучшем состоянии. И оно продолжает ухудшаться. Все больше литовских мостов и дорог рассыпаются и разрушаются прямо на наших глазах. К этому привели долгие годы недостаточного финансирования и отсутствие внимания со стороны ответственных органов. Если мы коренным образом не изменим подход к инфраструктуре и продолжим придерживаться принципа "подлатать тут и там", наши дороги станут серьезным тормозом для всей транспортной системы страны.
Я надеюсь, что при планировании бюджетов государства и самоуправлений мы сможем избавиться от так называемой денежной иллюзии, когда покупательная способность евро считается неизменной. Та же сумма денег, что и в прошлом году, предусмотренная на реконструкцию и развитие дорог, означает только одно: работ будет выполнено меньше. Напомню, что дополнительные государственные средства, которые поступят с введением для банков временного взноса солидарности, мы намерены использовать и для развития военной и гражданской транспортной инфраструктуры", - подчеркнул Г. Науседа.
"Я ожидаю масштабных действий и в сфере общественного транспорта. Мы до сих пор топчемся на месте не в состоянии обеспечить качество услуг. Сотрудничество между самоуправлениями, за исключением отдельных случаев, не дает желаемого результата", - подчеркнул он.
Роль общественного транспорта
Наконец, Г. Науседа выделил роль общественного транспорта не только в крупных городах, но и в регионах. По его мнению, общественный транспорт должен гарантировать право человека на удобный доступ к образовательным, медицинским и социальным учреждениям, повышать привлекательность рабочих мест, а также давать людям возможность передвигаться с меньшим загрязнением окружающей среды.
"Часть проблем можно было бы решить, если самоуправления будут реагировать на потребности населения и по-другому организовывать услуги. Но государство тоже не может оставаться в стороне при организации региональных маршрутов и увеличении количества рейсов. На ближайшие два года это должно стать ключевым элементом работы Правительства в сфере региональной взаимосвязанности", - сказал глава страны.