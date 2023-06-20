Президент: состояние транспортной инфраструктуры в стране стало плачевным

"Новые горизонты открываются и для нашего сектора транспорта и логистики. Уже действительно пора распрощаться с идеями о перекрестке между Востоком и Западом. Мы должны создать эффективное транспортное соединение Север – Юг, которое стало бы стержнем, соединяющим три моря – Балтийское, Черное и Адриатическое. В этом плане разочаровывает тот факт, что реализация проекта "Rail Baltica" по строительству железной дороги европейской колеи идет медленнее, чем планировалось. Да и общее состояние транспортной инфраструктуры, которой пользуется большинство жителей Литвы, уже стало плачевным", - читая годовой доклад, подчеркнул президент Г. Науседа.

"Не так давно многие из нас были в ужасе от утенской бетонной дороги. Но когда работы по ее реконструкции были выполнены менее чем наполовину, стало ясно, что многие другие дороги в Литве находятся в не лучшем состоянии. И оно продолжает ухудшаться. Все больше литовских мостов и дорог рассыпаются и разрушаются прямо на наших глазах. К этому привели долгие годы недостаточного финансирования и отсутствие внимания со стороны ответственных органов. Если мы коренным образом не изменим подход к инфраструктуре и продолжим придерживаться принципа "подлатать тут и там", наши дороги станут серьезным тормозом для всей транспортной системы страны.