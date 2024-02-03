Президент снял с должности судью Амбрулявичюса – за умаление авторитета судебной власти

"К работе судьи применяются наивысочайшие этические стандарты. Работа судьи несовместима с действиями, умаляющими авторитет судебной власти и разрушающими доверие общества к государству", – заявил глава государства.
Судья Амбрулявичюс управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, он лично подтвердил это на заседании Совета судей.
По мнению президента, вождение в нетрезвом виде является крайне опасным и абсолютно неприемлемым поведением.
Как ранее сообщил Департамент полиции, 21 января около 9.47 ч. в Вильнюсском районе, в селе Григайчяй, сотрудники полиции остановили личный автомобиль Toyota Prius, за рулем которого находился нетрезвый Амбрулявичюс (1966 г.р.).