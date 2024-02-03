Президент снял с должности судью Амбрулявичюса – за умаление авторитета судебной власти

 
ELTA
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Vilmantas Ambrulevičius
Vilmantas Ambrulevičius
ФОТО: DELFI montažas

Президент Гитанас Науседа, на основании Конституции и Закона о судах, а также принимая во внимание рекомендацию Совета судей, в пятницу подписал указ об освобождении Вильмантаса Амбрулявичюса от должности судьи Вильнюсской районной палаты Окружного суда Вильнюсского региона за умаление авторитета судебной власти своим поступком.

"К работе судьи применяются наивысочайшие этические стандарты. Работа судьи несовместима с действиями, умаляющими авторитет судебной власти и разрушающими доверие общества к государству", – заявил глава государства.

Судья Амбрулявичюс управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, он лично подтвердил это на заседании Совета судей.

По мнению президента, вождение в нетрезвом виде является крайне опасным и абсолютно неприемлемым поведением.

Как ранее сообщил Департамент полиции, 21 января около 9.47 ч. в Вильнюсском районе, в селе Григайчяй, сотрудники полиции остановили личный автомобиль Toyota Prius, за рулем которого находился нетрезвый Амбрулявичюс (1966 г.р.).

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