Президент считает, что вопрос о закрытии границы с Беларусью теряет свою злободневность

"После смерти Пригожина мы видим, что в рядах группировки "Вагнер" наблюдается некое замешательство. И сегодня у меня нет никакой конкретной информации о том, что члены группировки "Вагнер" находятся у нашей границы и пытаются дестабилизировать приграничную ситуацию", – заявил Г. Науседа в программе "Форум LRT" в понедельник.

"Польская сторона вряд ли могла что-либо сказать по поводу усложняющейся ситуации на их границе", – добавил он. Поэтому президент подчеркивает, что решение о полном закрытии границы с Беларусью должно быть принято только в случае усугубления ситуации на границе.

"Мы должны понимать, что наши действия должны быть адекватны ситуации. Если ситуация усложняется, мы действуем одним образом, если ситуация остается такой же, как сейчас, или даже стабилизируется, мы должны действовать иначе. Никто не хочет закрывать границы только ради спортивного интереса", – подчеркнул он.