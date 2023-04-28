"Коммюнике (относительно дислокации немецкой бригады в Литве – ELTA) остается в силе, оно однозначно, в нем предусмотрена возможность дислокации бригады в Литве. Однако делать это нужно постепенно", - сказал Г. Науседа в видеокомментарии.

По словам главы страны, Берлин "выразил желание наблюдать и оценивать", насколько Литве удается создать необходимые условия для обеспечения бригады.

"Они полностью поддерживают наши усилия даже ускорить создание инфраструктуры к 2026 году. Эти наши усилия будут вознаграждены соответствующим усилением военной мощи Германии в Литве", - сказал Г. Науседа.

"Это наш консенсус, мы расцениваем консенсус и его реализацию как некий процесс, шаг за шагом. Я верю, что мы сможем реализовать этот план до конца", - подчеркнул он.