"Коммюнике (относительно дислокации немецкой бригады в Литве – ELTA) остается в силе, оно однозначно, в нем предусмотрена возможность дислокации бригады в Литве. Однако делать это нужно постепенно", - сказал Г. Науседа в видеокомментарии.
По словам главы страны, Берлин "выразил желание наблюдать и оценивать", насколько Литве удается создать необходимые условия для обеспечения бригады.
"Они полностью поддерживают наши усилия даже ускорить создание инфраструктуры к 2026 году. Эти наши усилия будут вознаграждены соответствующим усилением военной мощи Германии в Литве", - сказал Г. Науседа.
"Это наш консенсус, мы расцениваем консенсус и его реализацию как некий процесс, шаг за шагом. Я верю, что мы сможем реализовать этот план до конца", - подчеркнул он.
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