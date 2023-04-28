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Президент Литвы Гитанас Науседа, посетивший с визитом Берлин, сообщил, что с канцлером Германии Олафом Шольцем была достигнута договоренность о постепенном развертывании бригады Бундесвера в Литве – в зависимости от прогресса Литвы в развитии необходимой инфраструктуры.
Gitanas Nausėda ir Olafas Scholzas
Gitanas Nausėda ir Olafas Scholzas
© Reuters / Scanpix

"Коммюнике (относительно дислокации немецкой бригады в Литве – ELTA) остается в силе, оно однозначно, в нем предусмотрена возможность дислокации бригады в Литве. Однако делать это нужно постепенно", - сказал Г. Науседа в видеокомментарии.

По словам главы страны, Берлин "выразил желание наблюдать и оценивать", насколько Литве удается создать необходимые условия для обеспечения бригады.

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"Они полностью поддерживают наши усилия даже ускорить создание инфраструктуры к 2026 году. Эти наши усилия будут вознаграждены соответствующим усилением военной мощи Германии в Литве", - сказал Г. Науседа.

"Это наш консенсус, мы расцениваем консенсус и его реализацию как некий процесс, шаг за шагом. Я верю, что мы сможем реализовать этот план до конца", - подчеркнул он.

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