Президент: решения о закрытии КПП Лаворишкес и Райгардас должны приниматься только после тщательной оценки

"Я думаю, что нам не следует делать из этого своеобразный вид спорта. Мы должны очень четко оценивать индивидуальный случай, оценивать каждый случай в отдельности и оценивать возможные потери, возможные неудобства, в том числе для наших жителей. И только после оценки всех аспектов принимать решение", - заявил во вторник журналистам Г. Науседа на заставе им. А. Бараускаса Варенского пограничного отряда.

Глава страны подчеркнул, что именно так и было сделано при принятии решений о закрытии КПП Тверячюс и Шумскас.

Г. Науседа также подчеркнул, что в случае возникновения реальной угрозы безопасности Литвы решение о полном закрытии границы с Беларусью будет принято немедленно.

"Прежде всего, наша национальная безопасность – это наш вопрос, и мы обладаем полным суверенитетом решать, что делать с границей. Если бы была такая угроза, что для нашей безопасности наиболее целесообразным было бы полностью закрыть границу, мы бы, не раздумывая ни минуты, сделали это", - сказал президент.