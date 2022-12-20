"Ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря, Крайнего Севера и Северной Атлантики остается напряженной, и военную угрозу со стороны России, несмотря на ее огромные потери в Украине, нельзя недооценивать", - подчеркнул президент.

"Рассуждения о том, что наш регион стал более безопасным, потому что Россия направляет все свои военные ресурсы на войну против Украины, не соответствуют действительности и вводят в заблуждение. Российская угроза сохраняется, и при оценке ситуации в сфере безопасности мы должны также постоянно учитывать дальнейшую военную интеграцию России и Беларуси – это чрезвычайно важный фактор, определяющий нашу безопасность", - отметил глава Литовского государства.

Г. Науседа подчеркнул, что полноправное членство Швеции и Финляндии в НАТО, которых ждут на саммите Альянса в Вильнюсе в июле 2023 года, вне всякого сомнения, укрепит ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря, но само по себе не решит всех вопросов безопасности в этом регионе. Поэтому выполнение решений Мадридского саммита, укрепление передовой обороны НАТО в Балтийском регионе и наращивание потенциала противовоздушной обороны являются наиболее эффективным способом сдерживания России.

По словам главы Литвы, Объединенные экспедиционные силы, которые действуют в тесной координации и дополняют усилия НАТО, являются важным фактором безопасности и стабильности в Северной Европе и Балтийском регионе. Президент подчеркнул необходимость еще более активного военного сотрудничества в рамках Объединенных экспедиционных сил, прежде всего совместных учений стран – членов Объединенных экспедиционных сил в регионах Балтийского моря и Крайнего Севера.

Президент призвал государства Объединенных экспедиционных сил продолжать оказывать Украине всю необходимую практическую помощь – как военную, так и гуманитарную, а также консолидировать усилия стран для оказания политической поддержки Украине в достижении ею целей евро-атлантической интеграции, говорится в сообщении.

Особое внимание на саммите было уделено вопросам гибридных угроз и защиты критической инфраструктуры.

"Взрывы на "Северных потоках" показали, что даже самое глубокое морское дно сегодня больше не является безопасным местом, поэтому мы должны укреплять сотрудничество в области защиты подводных кабелей передачи данных и другой критически важной инфраструктуры стратегического значения", - сказал президент.

В состав Объединенных экспедиционных сил, создание которых началось в 2012 году по инициативе Великобритании, в настоящее время входят десять стран региона Северной Европы. Силы предназначены для действий на море, в воздухе и на суше.