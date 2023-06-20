Президент: реформа здравоохранения постепенно становится ругательством в устах жителей Литвы

К сожалению, общее состояние системы здравоохранения сегодня нельзя назвать хорошим или даже удовлетворительным. Реформа здравоохранения, как и многие другие, постепенно становится ругательством в устах жителей Литвы", - сказал Г. Науседа.

"После принятия Сеймом прошлым летом правовых актов, регламентирующих сферу здравоохранения, обещания кардинальных изменений повисли в воздухе. Мы все еще ждем сокращения очередей, расширения доступа к медицинским услугам, более оперативной медицинской помощи и прозрачности", - раскритиковал президент.

Он призвал как мэров самоуправлений, так и Министерство здравоохранения к скорейшему проведению запланированных реформ в сфере здравоохранения. По словам президента, без помощи министерства все усилия самоуправлений могут оказаться тщетными.