Президент: реформа здравоохранения постепенно становится ругательством в устах жителей Литвы

К сожалению, общее состояние системы здравоохранения сегодня нельзя назвать хорошим или даже удовлетворительным. Реформа здравоохранения, как и многие другие, постепенно становится ругательством в устах жителей Литвы", - сказал Г. Науседа.
"После принятия Сеймом прошлым летом правовых актов, регламентирующих сферу здравоохранения, обещания кардинальных изменений повисли в воздухе. Мы все еще ждем сокращения очередей, расширения доступа к медицинским услугам, более оперативной медицинской помощи и прозрачности", - раскритиковал президент.
Он призвал как мэров самоуправлений, так и Министерство здравоохранения к скорейшему проведению запланированных реформ в сфере здравоохранения. По словам президента, без помощи министерства все усилия самоуправлений могут оказаться тщетными.
Я часто напоминаю мэрам самоуправлений Литвы, что они тоже могут толкать вперед поезд реформы здравоохранения по собственной инициативе. Однако следует признать и то, что толкать можно, но нам также нужна мощная тяговая сила. Нам нужен локомотив в лице Министерства здравоохранения, без которого все усилия самоуправлений могут оказаться тщетными", - призвал Г. Науседа.
"После стольких возможностей совершать ошибки, сегодня у нас больше нет на это права. Реформа ради реформы бессмысленна, ее пользу должен ощутить народ. Лучше здесь и сейчас или, по крайней мере, в ближайшем будущем", - подчеркнул глава страны.