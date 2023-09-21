Президент: разногласия между Украиной и Польшей необходимо устранить как можно скорее

"Ради общей, важнейшей цели – защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики России разногласия между Украиной и Польшей необходимо устранить как можно скорее. Место Польши в предоставлении поддержки является исключительным. Необходимо найти решения, потому что дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным", – такую позицию Г. Науседы, высказанную им на встрече с главами государств Украины и Польши, передал Офис президента.
По словам главы государства, важно понимать, что речь идет не о безопасности отдельных стран, а о безопасности целого региона и даже континента.
"Как показывает история, только совместными усилиями, поддерживая и помогая друг другу, мы можем противостоять опасности внешних угроз.
Между тем публичные разногласия, независимо от их причин, не только подрывают единство, но и помогают вражеской пропаганде", – подчеркнул президент.
Глава государства разговаривал с президентами Украины и Польши об упрощении процедур транспортировки зерна через Польшу и увеличении транзита через Литву, тем самым снижая давление.
В ближайшее время Гитанас Науседа продолжит диалог как с Украиной, так и с Польшей, сообщает Офис президента.