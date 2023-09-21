Президент: разногласия между Украиной и Польшей необходимо устранить как можно скорее

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos

В ответ на появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что Польша прекращает поставки оружия в Украину, президент Гитанас Науседа подчеркивает, что разногласия между этими двумя странами необходимо устранить как можно скорее. Как сообщает Офис президента, именно такую ​​позицию выразил литовский лидер на встречах с руководителями этих стран.

"Ради общей, важнейшей цели – защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики России разногласия между Украиной и Польшей необходимо устранить как можно скорее. Место Польши в предоставлении поддержки является исключительным. Необходимо найти решения, потому что дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным", – такую позицию Г. Науседы, высказанную им на встрече с главами государств Украины и Польши, передал Офис президента.

По словам главы государства, важно понимать, что речь идет не о безопасности отдельных стран, а о безопасности целого региона и даже континента.

"Как показывает история, только совместными усилиями, поддерживая и помогая друг другу, мы можем противостоять опасности внешних угроз.
Между тем публичные разногласия, независимо от их причин, не только подрывают единство, но и помогают вражеской пропаганде", – подчеркнул президент.

Глава государства разговаривал с президентами Украины и Польши об упрощении процедур транспортировки зерна через Польшу и увеличении транзита через Литву, тем самым снижая давление.

В ближайшее время Гитанас Науседа продолжит диалог как с Украиной, так и с Польшей, сообщает Офис президента.

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