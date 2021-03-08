"Роль женщин, их лидерство в нашем обществе, кажется, больше не вызывают ухмылок. Однако прогресс Литвы в обеспечении фактического равенства полов все еще позорно мал", - говорится в поздравлении, выложенном президентом в фейсбуке.

Глава государства отмечает, что в Европейском индексе равенства полов Литва в прошлом году заняла 22-е место среди 28-и государств Евросоюза (ЕС) - ее показатель составляет 56,3 из 100 баллов, когда средний показатель в ЕС составляет 67,9 балла.

"За последние десять лет прогресс Литвы в области равенства полов достигает всего 1,4 балла, он медленнее, чем у государств-членов ЕС. Наиболее ярким показателем гендерного неравенства в Литве является участие женщин в процессе принятия решения - он достигает всего 34,1 балла из 100. Вывод - только общество, которое адекватно осознает роль женщин, может создать современное государство", - отмечает глава государства.

В своем поздравлении он также благодарит женщин, которые во время пандемии работают в секторах здравоохранения, социальном секторе, в образовании.

"В этом году мир отмечает 8 марта, будучи охваченным COVID-19. Борьба с распространением вируса и последствиями пандемии показала, как мы в жизни зависим друг от друга. Сегодня я хочу искренне поблагодарить именно женщин за незаменимую роль в важных областях жизни нашего общества", - говорится в поздравлении.