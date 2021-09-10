Президент призвал сейм заменить "законодательный бульдозер" на дискуссии

По его словам, Литва находится, словно на бесконечном перекрестке, когда с каждым шагом кажется, что обязательно что-то выбирать: общественное здоровье или права человека, охрана государственных границ или право нелегальных мигрантов на законность, семейные ценности или узаконение партнерских отношений, невзирая на пол.

"Этот выбор, особенно когда он рассматривается поспешно, когда слышат лишь собственные аргументы, вызывает сопротивление в обществе, а эмоции выливаются в волны злости и протеста", – отметил Науседа в своем приветствии.

Он подчеркнул, что задачей сейма как представительства народа является не допускать углубления этого противостояния, стремиться к диалогу.

"На смену силе, плети или законодательному бульдозеру должна прийти аргументированная дискуссия. У каждого из нас есть собственный подход и ценности, однако давай стараться слышать других", – отметил президент.

Он также призвал не забывать о долгосрочных перспективах развития государства, решая неотложные вопросы.

"Налоговая реформ, реформа системы здравоохранения, порядок выборов мэров, закон о референдуме, реализация соглашения в сфере образования, повышение оборонного бюджета с соблюдением вех, установленных в национальном соглашении – это лишь несколько вызовов, требующих договоренности. То, как вы преодолеете их, окажет долгосрочное влияние на наше государство", – подчеркнул Науседа.

Он сказал, что предложит во время осенней сессии поправки к законам о публичных закупках, к судебным законам, меры сокращения социального отчуждения, поправки в сфере охраны окружающей среды, меры по оценке влияния на окружающую среду, а также изменения в сфере науки и образования.

В пятницу началась осенняя сессия сейма, она продлится до 23 декабря.