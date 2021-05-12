Как сообщает президентское ведомство, глава государства на встрече выразил сожаление, что столкновения между Арменией и Азербайджаном унесли много человеческих жизней.

Как говорится в сообщении, Г. Науседа призвал главу армянского парламента как можно скорее возобновить усилия, направленные на мирное и устойчивое разрешение конфликта.

На встрече президента с А. Мирзояном также обсуждалась политическая ситуация в стране, двусторонние отношения, партнерство Европейского союза (ЕС) и Армении.

Президент и глава парламента Армении говорили о политике "Восточного партнерства", подготовке к саммиту "Восточного партнерства" осенью этого года. Президент пригласил Армению отменить 30-летие взаимного признания Литвы и Армении и восстановления дипломатических отношений.

Г. Науседа приветствовал успешный этап отношений между Арменией и ЕС после вступления в силу всестороннего и более прочного договора о партнерстве, и подчеркнул, что сейчас время сплотить силы и успешно провести в жизнь этот договор в сотрудничестве со странами-членами и структурами ЕС.

"Договор с ЕС позволит эффективно провести в жизнь реформы. Это соглашение особенно важно в плане проведения реформ правового государства, устойчивого восстановления после вызванного пандемией социально-экономического кризиса", - сказал президент.

Глава государства дал оценку позитивным изменениям в Армении, связанным с проведением судебной, избирательной, правовой реформ, и подчеркнул, что намеченные на 20 июня досрочные выборы в Армении будут способствовать стабилизации ситуации в стране.

"Особенно важно, чтобы готовящиеся к выборам политические силы действовали, опираясь на демократические ценности, принцип верховенства права и на Конституцию", - отметил президент.