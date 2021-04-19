Президент высказал эту позицию после разъяснений Конституционного суда (КС) о том, что нынешний порядок прямых выборов мэров противоречит основному закону страны.

"Одним из приоритетов государства благосостояния является рост мощи гражданского общества. По мнению президента, прямые выборы мэров укрепляют важность института мэра в контексте развития самоуправления, повышают активность на муниципальных выборах, стабильность деятельности мэров. По мнению президента, порядок выборов, при котором мэров выбирает большинство в муниципальном совете, не обеспечивает всего этого", –говорится в пресс-релизе, распространенном президентской администрацией.

"Президент не ставит под сомнения решение КС, но призывает членов Сейма, политические партии, представителей самоуправлений и общественность обсудить и активно выдвигать решения по обеспечению прямого роста влияния граждан Литвы на региональную политику и региональное управление, а при необходимости - даже на рассмотрение возможности принятия соответствующих поправок к Конституции", – утверждает администрация.

В понедельник Конституционный суд констатировал, что введенные шесть лет назад в Литве прямые выборы мэров противоречат Конституции.

Это постановление КС вступит в силу 3 мая 2023 года, то есть в конце срока полномочий избранных сейчас мэров.

По этому вопросу в КС обратились 46 парламентариев Сейма прошлого созыва, преимущественно - консерваторы, однако среди подписавшихся было и несколько либералов, трудовиков, бывшие представители партии "Порядок и справедливость",

Они подняли вопрос, можно ли было узаконить в Литве прямые выборы мэров без изменения Конституции.