2024.06.19 14:35

Президент: представленные кандидатуры министров на данный момент приемлемы

 
Elta
ru.DELFI.lt
Transliacijų užsklandos - 6587
Transliacijų užsklandos - 6587

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, предложенные премьер-министром Ингридой Шимоните кандидатуры на должности министров образования и соцзащиты и труда – приемлемы.

Политик заверил, что встретится с претендентами в следующий вторник, однако, как и глава Правительства, имен претендентов не стал называть.

„Что касается кандидатов, кандидаты не обязательно должны стать министрами. Но я хочу соблюдать ту договоренность. Кандидатуры есть, и на данный момент эти кандидатуры кажутся приемлемыми. Естественно, я встречусь с кандидатами и даже могу сказать, когда – мы уже договорились, что сделаем это в следующий вторник“, – заявил журналистам в среду Г. Науседа.

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