Президент: представленные кандидатуры министров на данный момент приемлемы

Политик заверил, что встретится с претендентами в следующий вторник, однако, как и глава Правительства, имен претендентов не стал называть.

„Что касается кандидатов, кандидаты не обязательно должны стать министрами. Но я хочу соблюдать ту договоренность. Кандидатуры есть, и на данный момент эти кандидатуры кажутся приемлемыми. Естественно, я встречусь с кандидатами и даже могу сказать, когда – мы уже договорились, что сделаем это в следующий вторник“, – заявил журналистам в среду Г. Науседа.