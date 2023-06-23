Президент представил послам стран ЕС приоритеты Литвы на Европейском совете

Глава государства поздравил и поблагодарил Швецию за успешное председательство в Совете ЕС в первой половине этого года, а также за усилия по консолидации поддержки Украины, сражающейся против агрессора, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.
"Для нас, жителей Литвы, помощь Украине в победе занимает первое место в списке приоритетов. Только победа Украины может вернуть мир и стабильность в Европу и наш регион. Мы должны помочь Украине, поставляя ей необходимое оружие", - сказал президент, приветствуя принятые решения о выделении дополнительных 3,5 млрд. евро для Европейского фонда мира (EPF).
Глава государства подчеркнул важность санкций ЕС против России и приветствовал достигнутое накануне послами ЕС в Брюсселе соглашение по 11-му пакету санкций.
"Чтобы санкции работали эффективно, мы призываем избегать исключений, которые создают новые способы обхода санкций", - отметил президент, призвав уже сейчас начать думать о 12-м пакете санкций ЕС и включить в него российскую государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".
Г. Науседа также вновь призвал страны ЕС добиваться как создания международного трибунала по расследованию преступления агрессии, так и использования замороженных в странах ЕС российских активов для восстановления Украины после войны. Президент также напомнил об инициативе уделять больше внимания вопросам исторической памяти Европы, тем самым противодействуя российской дезинформации и пропаганде, указывается в сообщении офиса президента.
Послы ЕС также были информированы о поддержке Литвой евро-атлантической интеграции Украины.
"Мы пошлем позитивный сигнал Украине, начав переговоры о ее членстве в ЕС уже в этом году", - сказал президент и добавил, что положительной оценки также заслуживают усилия Молдовы по проведению реформ, а также приверженность Албании, Черногории, Косово и Северной Македонии общей внешней политике и политике безопасности ЕС.
Глава государства также уделил большое внимание теме незаконной миграции, подчеркнув, что, хотя текущая ситуация на внешней границе Литвы и ЕС остается стабильной, возможные действия белорусского режима по инструментализации миграции продолжают представлять угрозу. Поэтому необходимы действия ЕС по адаптации существующей правовой базы, а также сотрудничество со странами происхождения и транзита мигрантов.
Говоря об экономической сфере, президент подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности ЕС путем продолжения курса на энергетическую независимость, углубления внутреннего рынка ЕС, особенно путем устранения барьеров на пути движения услуг и создания более устойчивых цепочек поставок. Г. Науседа выразил надежду, что синхронизация электроэнергетических систем стран Балтии с сетями ЕС будет завершена самое позднее к весне 2024 года.
Говоря о пересмотре многолетней финансовой программы ЕС, президент подчеркнул, что этот пересмотр должен быть целенаправленным, ориентированным на поддержку Украины и на вызовы, созданные российской войной, такие как борьба с нелегальной миграцией и усиление охраны границ, финансирование военной мобильности и помощь военным беженцам. Кроме того, необходимо обеспечить соответствующую гибкость бюджета ЕС, что позволит реагировать на возможные новые вызовы.
Глава государства также представил послам ЕС стремление Литвы принять в Вильнюсе создаваемое Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLA) и пожелал удачи Испании, которая вскоре примет председательство в Совете ЕС.