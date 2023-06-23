Президент представил послам стран ЕС приоритеты Литвы на Европейском совете

"Чтобы санкции работали эффективно, мы призываем избегать исключений, которые создают новые способы обхода санкций", - отметил президент, призвав уже сейчас начать думать о 12-м пакете санкций ЕС и включить в него российскую государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".

Глава государства подчеркнул важность санкций ЕС против России и приветствовал достигнутое накануне послами ЕС в Брюсселе соглашение по 11-му пакету санкций.

"Для нас, жителей Литвы , помощь Украине в победе занимает первое место в списке приоритетов. Только победа Украины может вернуть мир и стабильность в Европу и наш регион. Мы должны помочь Украине, поставляя ей необходимое оружие", - сказал президент, приветствуя принятые решения о выделении дополнительных 3,5 млрд. евро для Европейского фонда мира (EPF).

Глава государства поздравил и поблагодарил Швецию за успешное председательство в Совете ЕС в первой половине этого года, а также за усилия по консолидации поддержки Украины, сражающейся против агрессора, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

Г. Науседа также вновь призвал страны ЕС добиваться как создания международного трибунала по расследованию преступления агрессии, так и использования замороженных в странах ЕС российских активов для восстановления Украины после войны. Президент также напомнил об инициативе уделять больше внимания вопросам исторической памяти Европы, тем самым противодействуя российской дезинформации и пропаганде, указывается в сообщении офиса президента.

Послы ЕС также были информированы о поддержке Литвой евро-атлантической интеграции Украины.

"Мы пошлем позитивный сигнал Украине, начав переговоры о ее членстве в ЕС уже в этом году", - сказал президент и добавил, что положительной оценки также заслуживают усилия Молдовы по проведению реформ, а также приверженность Албании, Черногории, Косово и Северной Македонии общей внешней политике и политике безопасности ЕС.