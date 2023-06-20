20 июня 2023 г. 14:07

Президент предлагает ввести в Литве универсальный ННД

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Президент Гитанас Науседа утверждает, что для проживающих в Литве семей с детьми должен применяться универсальный размер необлагаемых налогом доходов (ННД), равный размеру минимальной месячной зарплаты (ММЗ), независимо от того, являются ли родители наемными работниками или самостоятельно занятыми. По его словам, хотя в будущем эти размеры должны сравняться, для семей это необходимо ввести ранее 2028 года.

"В последние годы мы добились впечатляющего прогресса в повышении размера необлагаемого налогом дохода. В недалеком будущем он должен будет сравняться с минимальной месячной зарплатой. Это лишь вопрос времени и политической воли. Но почему бы не позаботиться в первую очередь о семьях с детьми? Давайте введем для них универсальный размер необлагаемого налогом дохода, равный минимальной заработной плате, применяемый независимо от того, являются ли родители наемными работниками или самостоятельно занятыми. Я не сомневаюсь, что пользу мы почувствуем очень быстро. Самое главное, чтобы в первую очередь эту пользу почувствовали литовские семьи с детьми", - во вторник в Сейме, читая годовой доклад, сказал Г. Науседа.

В настоящее время ННД применяется только к доходам, связанным с трудовыми отношениями или отношениями, соответствующими их сути.
Президент подчеркнул, что такая мера важна для решения демографических вызовов Литвы и устранения пренебрежительного отношения к семье в текущей политике. По его словам, с такими и подобными мерами Литва могла бы стать самой дружелюбной к семье страной Европейского союза.

"В ближайшем будущем нам предстоит решать еще более серьезные демографические проблемы. Уже сейчас ясно, что единичных идей, таких как сбалансированное стимулирование иммиграции, недостаточно. Семейная политика в Литве остается в положении падчерицы. Мы вспоминаем о семьях только в День матери или День отца, может быть еще в праздники защиты детей. А почему бы не поставить перед собой действительно амбициозную цель, например, стать самой дружелюбной к семье страной Европейского союза?", - сказал он.

ELTA напоминает, что в мае Министерство финансов предложило, чтобы в 2024 г. ММЗ увеличилась на 10 проц. и составила 924 евро "на бумаге".

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