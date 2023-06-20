Президент предлагает ввести в Литве универсальный ННД

"В последние годы мы добились впечатляющего прогресса в повышении размера необлагаемого налогом дохода. В недалеком будущем он должен будет сравняться с минимальной месячной зарплатой. Это лишь вопрос времени и политической воли. Но почему бы не позаботиться в первую очередь о семьях с детьми? Давайте введем для них универсальный размер необлагаемого налогом дохода, равный минимальной заработной плате, применяемый независимо от того, являются ли родители наемными работниками или самостоятельно занятыми. Я не сомневаюсь, что пользу мы почувствуем очень быстро. Самое главное, чтобы в первую очередь эту пользу почувствовали литовские семьи с детьми", - во вторник в Сейме, читая годовой доклад, сказал Г. Науседа.