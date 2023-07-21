Президент предлагает ужесточить ответственность за преступления против государства

По словам главы государства, к разработке такого законопроекта подтолкнула информация от национальных разведслужб о непрекращающихся попытках России вмешиваться во внутренние дела Литвы, направленных на дестабилизацию демократических процессов.

В докладе литовских разведслужб об оценке угроз национальной безопасности за 2023 г. отмечается, что Кремль стремится сохранить свое влияние в Литве, поэтому берется за инициативу представить Россию как привлекательную альтернативу западной ориентации, выбранной литовским обществом, говорится в пресс-релизе Офиса президента.

Несмотря на то, что более трех четвертей населения Литвы, по данным Офиса президента, считают Россию главной угрозой национальной безопасности и осуждают ее вторжение в Украину, примерно одна десятая часть населения страны склонна считать, что за войну в Украине несет ответственность не Россия, а другие государства.