Президент предлагает ужесточить ответственность за преступления против государства

По словам главы государства, к разработке такого законопроекта подтолкнула информация от национальных разведслужб о непрекращающихся попытках России вмешиваться во внутренние дела Литвы, направленных на дестабилизацию демократических процессов.
В докладе литовских разведслужб об оценке угроз национальной безопасности за 2023 г. отмечается, что Кремль стремится сохранить свое влияние в Литве, поэтому берется за инициативу представить Россию как привлекательную альтернативу западной ориентации, выбранной литовским обществом, говорится в пресс-релизе Офиса президента.
Несмотря на то, что более трех четвертей населения Литвы, по данным Офиса президента, считают Россию главной угрозой национальной безопасности и осуждают ее вторжение в Украину, примерно одна десятая часть населения страны склонна считать, что за войну в Украине несет ответственность не Россия, а другие государства.
По мнению президента, существует риск того, что как пророссийски настроенные граждане Литвы, так и находящиеся в Литве российские граждане могут посягнуть на независимость, территориальную целостность и конституционный строй Литовского государства. По сути, такие же угрозы исходят и от Беларуси, спецслужбы которой активно вербуют едущих в Литву белорусских граждан.
Поэтому внесенным законопроектом об изменении статьей 114, 119, 120 и 121 УК предлагается доработать понятия преступлений против государства, а также установить соразмерные наказания за наиболее опасные преступления, посягающие на конституционные основы Литвы, сообщается в пресс-релизе.
По сообщению Офиса президента, предлагается в части 1 ст. 119 УК, предусматривающей ответственность за шпионаж, предусмотреть уголовную ответственность за хищение, приобретение или сбор информации, представляющей государственную тайну, и иной информации, которая может быть использована для посягательства на основополагающие конституционные ценности, с целью передачи любого из этих видов информации разведслужбам иностранных государств.
Законопроект призван исправить явную ошибку правового регулирования в ст. 120 УК, предусматривающую слишком мягкое наказание за участие в деятельности антиконституционных групп и организаций (лишение свободы на срок до 10 лет). С учетом того, что антиконституционные группы и организации являются наиболее опасными формами соучастия, предлагается увеличить максимальный срок лишения свободы до 20 лет, а также установить альтернативное наказание в виде пожизненного лишения свободы, говорится в пресс-релизе.
Ожидается, что предлагаемые поправки к Уголовному кодексу обеспечат более эффективную защиту исключительно важных для существования государства правовых благ – независимости, территориальной целостности и конституционного строя – и создадут условия для вынесения судами справедливых приговоров по конкретным уголовным делам, сообщает Офис президента.