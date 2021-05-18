"Предложения поправок к законодательным основам состоят из двух частей – первым является предложение президента узаконить обязательную оценку всех приоритетных правовых актов с точки зрения влияния на окружающую среду и климатические изменения", – заявил в понедельник советник президента Ярослав Неверович.

В понедельник президент обсудил изменения к основам законодательного процесса с министром окружающей среды Симонасом Гентвиласом и представителями экологических организаций.

После встречи министр отметил, что эта инициатива является "очень актуальным и эффективным способом ответа на вызовы, связанные с вопросами климатических изменений, на пути к нейтральности по отношению к климату, а также в отражении озабоченности нашего общества ситуацией с охраной природы в Литве".

Председатель Экологической коалиции Лина Пашкявичюте отметила, что подобные поправки "были нужны вчера".

"Это инициатива, которая была очень нужна, о которой мы уже давно говорили, и это поможет нам осуществлять более интегрированную политику. Если раньше мы все правовые акты достаточно подробно оценивали с точки зрения коррупции, также с экономической точки зрения, то сейчас будет обязательство оценивать и с экологической", – отметила защитник природы.

Другая поправка к основам законодательства будет касаться возможности подписания правовых актов президентом электронным способом, сообщил Я. Неверович.

"Ранее это не регламентировалось юридически", – сказал советник.