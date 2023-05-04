Глава государства подчеркнул, что общность Литвы и Латвии чрезвычайно важна как в контексте общего исторического опыта, борьбы за независимость и свободу, так и в условиях сегодняшних вызовов и развязанной Россией войны против Украины. Президент отметил совместную работу в ЕС и НАТО, а также единодушие в вопросах безопасности и экономического сотрудничества, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.
По словам Г. Науседы, общий подход дает нам очень хорошее понимание того, с чем ежедневно сталкиваются наши братья и сестры в Украине. Россия своей войной стремится стереть право свободного народа на суверенитет и самоопределение. Глава государства подчеркнул уверенность в том, что Литва и Латвия будут продолжать активно поддерживать Украину до ее победы и добиваться ответственности агрессора России.
Президент приветствовал ежегодное празднование Балтийского дня единства, которое способствует укреплению дружбы между Литвой и Латвией. "Это хороший пример прочности наших связей, основанных на общих ценностях. Я верю, что в будущем мы будем только расширять наши дружественные связи и сотрудничество в области культуры, образования и науки", - говорится в официальном поздравлении.
По случаю годовщины восстановления независимости президент пожелал Латвии и всем ее гражданам всяческих успехов, стойкости и процветания.
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