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В четверг президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил президента Латвийской Республики и всех жителей страны с 33-й годовщиной восстановления независимости Латвии.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© ELTA / Josvydas Elinskas

Глава государства подчеркнул, что общность Литвы и Латвии чрезвычайно важна как в контексте общего исторического опыта, борьбы за независимость и свободу, так и в условиях сегодняшних вызовов и развязанной Россией войны против Украины. Президент отметил совместную работу в ЕС и НАТО, а также единодушие в вопросах безопасности и экономического сотрудничества, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.

По словам Г. Науседы, общий подход дает нам очень хорошее понимание того, с чем ежедневно сталкиваются наши братья и сестры в Украине. Россия своей войной стремится стереть право свободного народа на суверенитет и самоопределение. Глава государства подчеркнул уверенность в том, что Литва и Латвия будут продолжать активно поддерживать Украину до ее победы и добиваться ответственности агрессора России.

Президент приветствовал ежегодное празднование Балтийского дня единства, которое способствует укреплению дружбы между Литвой и Латвией. "Это хороший пример прочности наших связей, основанных на общих ценностях. Я верю, что в будущем мы будем только расширять наши дружественные связи и сотрудничество в области культуры, образования и науки", - говорится в официальном поздравлении.

По случаю годовщины восстановления независимости президент пожелал Латвии и всем ее гражданам всяческих успехов, стойкости и процветания.

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