Президент поздравил Грузию с годовщиной независимости

Гитанас Науседа заверил, что Литва является одним из самых преданных сторонников независимости Грузии, ее европейской и евро-атлантической интеграции. "Мы твердо поддерживаем народ Грузии в его борьбе за свое европейское будущее и европейское будущее своих детей. Мы будем и дальше поддерживать вас в этой борьбе за демократию, верховенство права, права и основные свободы человека", - говорится в поздравлении.