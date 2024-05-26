2024.05.26 19:00

Президент поздравил Грузию с годовщиной независимости

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В воскресенье президент Литвы Гитанас Науседа поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили и всех жителей этой страны со 106-й годовщиной провозглашения независимости.

Гитанас Науседа заверил, что Литва является одним из самых преданных сторонников независимости Грузии, ее европейской и евро-атлантической интеграции. "Мы твердо поддерживаем народ Грузии в его борьбе за свое европейское будущее и европейское будущее своих детей. Мы будем и дальше поддерживать вас в этой борьбе за демократию, верховенство права, права и основные свободы человека", - говорится в поздравлении.

По словам Г. Науседы, Литва поддерживает усилия Грузии по консолидации гражданского общества в этот чрезвычайно сложный период, когда предпринимаются попытки развернуть страну в противоположном от европейской интеграции направлении.

"Я твердо верю и надеюсь, что воля народа не будет проигнорирована и сломлена. Литва будет готова оказывать всестороннюю помощь вашей стране в проведении всех необходимых реформ, чтобы процесс евроинтеграции прошел гладко и быстро", - подчеркнул президент.

Глава государства пожелал президенту Грузии и всем жителям этой страны единства и неизменной решимости в борьбе за будущее страны, которого хочет общество, – быть частью Европы.

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