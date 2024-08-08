2024.08.08 09:25

Президент поздравил Алекну с серебряной медалью: вся Литва празднует вместе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Mykolas Alekna ir Andrius Gudžius dalyvauja olimpinių žaidynių finale
Mykolas Alekna ir Andrius Gudžius dalyvauja olimpinių žaidynių finale
ФОТО: Kipras Streimikis | LTOK - K. Štreimikio nuotr.

Президент Гитанас Науседа поздравил дискобола Миколаса Алекну, завоевавшего серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже.

„Браво! Поздравления дискоболу Миколасу Алекне, завоевавшему серебряную медаль на Олимпийских играх! 21 год назад на стадионе Stade de France в Париже на пьедестал почета взошел его отец, а сегодня этой чести удостоился Миколас“, – написал Г. Науседа в своем аккаунте в Facebook в среду вечером.

„Вся Литва празднует сегодня вместе с молодым рекордсменом мира!“ – подчеркнул он.

В среду вечером во время соревнований на летних Олимпийских играх в Париже М. Алекна в своей лучшей попытке метнул диск на 69,97 метра и завоевал серебряную медаль. Олимпийским чемпионом стал ямайец Рохе Стона, метнувший диск ровно на 70 метров.

Это третья медаль Литвы на этой Олимпиаде – бронзу уже завоевали гребец Виктория Сенкуте и мужская сборная Литвы по баскетболу 3х3.

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