Президент поздравил Алекну с серебряной медалью: вся Литва празднует вместе

„Браво! Поздравления дискоболу Миколасу Алекне, завоевавшему серебряную медаль на Олимпийских играх! 21 год назад на стадионе Stade de France в Париже на пьедестал почета взошел его отец, а сегодня этой чести удостоился Миколас“, – написал Г. Науседа в своем аккаунте в Facebook в среду вечером.

„Вся Литва празднует сегодня вместе с молодым рекордсменом мира!“ – подчеркнул он.

В среду вечером во время соревнований на летних Олимпийских играх в Париже М. Алекна в своей лучшей попытке метнул диск на 69,97 метра и завоевал серебряную медаль. Олимпийским чемпионом стал ямайец Рохе Стона, метнувший диск ровно на 70 метров.