Президент посоветовал консерваторам проанализировать, почему их партию считают высокомерной

"Союз Отечества должен проанализировать, что он сделал не так, почему (в обществе – ELTA) сложилось впечатление, что это – высокомерная партия, что она не слушает народ, что она мало ездит на встречи с людьми, что она называет поездки в регионы колядованием голосов. Люди все эти слова помнят“, – сказал Г. Науседа телеканалу TV3.