2024.05.28 09:21

Президент посоветовал консерваторам проанализировать, почему их партию считают высокомерной

 
elta
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Гитанас Науседа
Гитанас Науседа

По мнению переизбранного на второй срок президента Литвы Гитанаса Науседы, плохие результаты премьер-министра Ингриды Шимоните на выборах главы государства вызваны тем, что консерваторы не учатся на своих ошибках.

"Союз Отечества должен проанализировать, что он сделал не так, почему (в обществе – ELTA) сложилось впечатление, что это – высокомерная партия, что она не слушает народ, что она мало ездит на встречи с людьми, что она называет поездки в регионы колядованием голосов. Люди все эти слова помнят“, – сказал Г. Науседа телеканалу TV3.

"На мой взгляд, партия консерваторов иногда не учится, не выполняет домашнее задание. Когда не делаешь домашнее задание, не можешь рассчитывать на хорошую оценку“, – отметил глава государства.

В воскресенье состоялся второй тур президентских выборов. Явка избирателей составила 49,61 проц.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), на этих выборах Г. Науседа набрал 74,43 проц. голосов избирателей. Между тем его оппонент, премьер-министр И. Шимоните получила 24,06 проц. голосов.

По данным ГИК, Г. Науседа одержал победу во всех муниципалитетах.

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