Президент: после возвращения полномочий правительства Сейм может не одобрить кандидатуру Шимоните на пост премьера

"Возможно, премьер и не станет премьером, потому что бывают разные ситуации, особенно если учесть, что до выборов осталось не так уж много времени", - сказал Науседа телеканалу LRT в понедельник.

"Партии правящей коалиции могут несколько иначе взглянуть на коалиционное сотрудничество, по сравнению с большей частью срока", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Науседа придерживается позиции, что стоит критически пересмотреть состав Правительства. Глава страны, говоря, что удовлетворен работой не всех министров, уверяет, что имеет в виду конкретные имена.