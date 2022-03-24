Президент после телефонного разговора с Зеленским: Литва и дальше всеми силами будет поддерживать Украину

Зеленский информировал главу Литвы о жестоких преступлениях России на территории Украины – атаки против мирных жителей страны, нечеловеческое отношение российских военных к гражданским лицам, случаи обстрела гуманитарных конвоев. Президентская служба сообщает, что обсуждалась потребность в политической и гуманитарной помощи Украине, которую могли бы удовлетворить Литва и другие страны НАТО.
"Литва и дальше всеми возможными средствами будет поддерживать Украину в этой героической борьбе за суверенность страны и за общеевропейские ценности. На завтрашней встрече я призову как союзников по НАТО, так и партнеров по ЕС увеличить объемы политической и военной помощи Украине", – сказал в среду вечером глава Литвы.
Зеленский поблагодарил жителей Литвы за теплый прием беженцев из Украины, искреннюю заботу и человечность, за усилия по социальной интеграции украинцев, за гуманитарную помощь Литвы Украине.
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