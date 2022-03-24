Президент после телефонного разговора с Зеленским: Литва и дальше всеми силами будет поддерживать Украину

aA
Президент Литвы Гитанас Науседа в среду вечером, накануне саммитов НАТО и ЕС, говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы Литвы и Украины обсудили положение в Мариуполе и других городах, которые атакует Россия, а также средства помощи Украине.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Зеленский информировал главу Литвы о жестоких преступлениях России на территории Украины – атаки против мирных жителей страны, нечеловеческое отношение российских военных к гражданским лицам, случаи обстрела гуманитарных конвоев. Президентская служба сообщает, что обсуждалась потребность в политической и гуманитарной помощи Украине, которую могли бы удовлетворить Литва и другие страны НАТО.

Статьи по теме:
Специальный эфир Delfi: из Киева - экс-премьер Украины Владимир Гройсман, позиции Израиля и Молдовы - как объяснить?
Жуткая реальность в Мариуполе: превратившийся в руины город стал ловушкой для российских военных

"Литва и дальше всеми возможными средствами будет поддерживать Украину в этой героической борьбе за суверенность страны и за общеевропейские ценности. На завтрашней встрече я призову как союзников по НАТО, так и партнеров по ЕС увеличить объемы политической и военной помощи Украине", – сказал в среду вечером глава Литвы.

Зеленский поблагодарил жителей Литвы за теплый прием беженцев из Украины, искреннюю заботу и человечность, за усилия по социальной интеграции украинцев, за гуманитарную помощь Литвы Украине.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijos raidos scenarijai: ukrainiečių valdžios atstovas mato du labiausiai tikėtinus variantus

Delfi Plius Birutė Saulytė

Talentingas rašytojas, kurį apibūdindavo kaip žiaurų ir pašaipų: kas tas Vonnegutas, parašęs apie karo skerdyklą?

Delfi Plius The Economist

Blogiausia, kas gali nutikti: kokie ženklai parodytų NATO, kad Rusijos niekas nesustabdys

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Logiškai nepaaiškinamas dvilypumas pribaigia slavų vienybę: kas galima rusams, „broliams“ griežtai draudžiama

Delfi Plius Gabrielė Grinkaitė

Ne visos kruopos vienodai vertingos: norint išsirinkti tikrai sveikas, dėmesį reikia atkreipti į du skaičius

Delfi Plius Karolis Kasperas

Slaptasis karas, kuris pakeitė Rusijos istoriją: tikėjęsis greitos pergalės, Kremlius Čečėnijoje patyrė košmarą

Delfi Plius Marc Champion

„Net moderniausi Rusijos tankai pasirodė bejėgiai“: Maskva gali keisti taktiką

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

„Kroviniai 200“: kas yra tie Ukrainoje likviduoti rusų generolai ir kiti aukštus postus užimantys kariškiai?

Delfi Plius Dailius Dargis

Bachūrų Palanga: kaip baigėsi banditams, kurie net granatsvaidžiu bandė sprogdinti žinomo verslininko turtą

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

Статьи по теме:

Владимир Зеленский: чтобы выполнить ультиматум России, нужно всех нас уничтожить

Президент Владимир Зеленский заявляет, что...

Переговоры между Россией и Украиной: есть ли прогресс и насколько близко соглашение?

Переговоры делегаций России и Украины в понедельник...

Зеленский — Израилю: "Равнодушие убивает"

Владимиру Зеленскому в последние дни обращаться к...

Зеленский предложил Иерусалим в качестве места переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что...

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Взрывы и пожар в порту Бердянска, наступление российских войск застопорилось

Война в Украине продолжается уже месяц. Наступление...

Bombarduojamas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas Subombarduotas Kyjivas

Репортаж из Украины. Гримасы войны в Киеве – украинцы этого не простят

В Киеве рядом со зданиями, рухнувшими во время бомбежки...

Эксперт: визит Байдена показывает всю опасность ситуации

На фоне войны в Украине в Европу с визитом прибыл...

Премьер Литвы: война в Украине – тупая, никаких правил не придерживаются

В четверг истекает ровно месяц со дня начала войны в...

Президент после телефонного разговора с Зеленским: Литва и дальше всеми силами будет поддерживать Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду вечером,...